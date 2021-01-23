ليبيا الان

زليتن.. افتتاح قسم القسطرة القلبية في المركز الطبي

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة زليتن -السبت- حفل افتتاح قسم القسطرة القلبية داخل مركز زليتن الطبي بعد مضي عامين على بدء العمل في إنشائه من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس البلدي زليتن.

وقال مدير عام مركز زليتن الطبي “علي بن يحي” إن القسم أصبح جاهز اً للعمل وإجراء العمليات منذ اليوم الأحد، ما سيوفر على أهل المدينة عناء السفر لإجراء العمليات خارجها ولمسافات بعيدة وتكاليف.

حضر مراسم الافتتاح عميد البلدية المهندس مفتاح حمادي ووكيل ديوان البلدية المهندس عمر البربار وعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة في المركز والطبيب الزائر الدكتور هاني شنيب .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك