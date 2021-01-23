زليتن.. افتتاح قسم القسطرة القلبية في المركز الطبي

شهدت مدينة زليتن -السبت- حفل افتتاح قسم القسطرة القلبية داخل مركز زليتن الطبي بعد مضي عامين على بدء العمل في إنشائه من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس البلدي زليتن.

وقال مدير عام مركز زليتن الطبي “علي بن يحي” إن القسم أصبح جاهز اً للعمل وإجراء العمليات منذ اليوم الأحد، ما سيوفر على أهل المدينة عناء السفر لإجراء العمليات خارجها ولمسافات بعيدة وتكاليف.

حضر مراسم الافتتاح عميد البلدية المهندس مفتاح حمادي ووكيل ديوان البلدية المهندس عمر البربار وعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة في المركز والطبيب الزائر الدكتور هاني شنيب .

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