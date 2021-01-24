ليبيا – اعتبر الرئيس التركي، رجب أردوغان، أن الطائرات المسيرة العسكرية التي أنتجتها تركيا “غيرت الواقع” في كل من ليبيا وإقليم قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال مراسم إنزال فرقاطة “إسطنبول” في البحر، إن تركيا أصبحت واحدة من 10 دول تصمم وتصنع سفنها الحربية.

وأضاف أن تركيا تحتل مكانا بين أول 3 أو 4 دول عالميا في قطاع إنتاج الطائرات المسيرة بمختلف أنواعها.

وأعاد التأكيد بأن الطائرات من دون طيار التركية “غيرت الوقائع على الأرض” كما حدث مؤخرا في قره باغ، وذلك خلال النزاع الذي استمر 44 يوما بين أذربيجان وأرمينيا، وكذلك في ليبيا حيث غيرت المجريات على الأرض بالكامل ، وفق قوله .

وتعتبر تركيا أكبر داعم خارجي لقوات حكومة الوفاق الوطني وهي دائمة ما تُصر على تذكير الأخيرة بأفضالها عليها وفق منطق ( لولا تركيا – لولا الجيش التركي ) رغم انها قد تقاضت المليارات من الدولارات نظير ذلك مع اتفاقية بحرية كانت لا تحلم بها .

كما ساندت تركيا القوات الأذربيجانية خلال الجولة الأخيرة من النزاع في إقليم قره باغ حيث تمكنت أذربيجان من استعادة حوالي ثلثي الأراضي التي خسرتها خلال الحرب مع الطرف الأرمني في الفترة 1992-1994 ، ولكن في المقابل لا توجد لذى أذربيجان أي حساسية من هذه التصريحات كونها تعتبر بالأساس جمهورية تركية .

المرصد – متابعات