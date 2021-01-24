اللجنة الاستشارية الطبية فرع الكفرة تكشف أعداد الإصابات بكورونا

قالت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا فرع الكفرة، إن مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الكفرة، استلم من فريق الرصد والتقصي السبت عدد 2 عينات و كانت نتائج التحاليل كالأتي، عينة واحدة ( سالبة )، و عينة واحدة ( موجبة جديدة )، كما تم تسجيل حالة وفاء واحدة بقسم العزل .

وأضافت اللجنة في إيجاز صحفي، علية فإن الوضع الوبائي بمدينة الكفرة حتي السبت 2021 /1/23 علي النحو التالي، عدد الحالات المؤكدة 341 حالة، وعدد حالات الشفاء 290 حالة، وعدد الحالات النشطة 7حالات، وعدد حالات الوفاة 44 حالة.