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اللجنة الاستشارية الطبية فرع الكفرة تكشف أعداد الإصابات بكورونا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا فرع الكفرة، إن مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع الكفرة، استلم من فريق الرصد والتقصي  السبت عدد 2 عينات و كانت نتائج التحاليل كالأتي،  عينة واحدة ( سالبة )، و عينة واحدة ( موجبة جديدة )، كما تم تسجيل حالة وفاء واحدة بقسم العزل .

وأضافت اللجنة في إيجاز صحفي، علية فإن الوضع الوبائي بمدينة الكفرة حتي السبت 2021 /1/23 علي النحو التالي، عدد الحالات المؤكدة 341 حالة، وعدد حالات الشفاء 290 حالة، وعدد الحالات النشطة 7حالات، وعدد حالات الوفاة 44 حالة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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