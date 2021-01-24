مسلحو “القوة الثالثة” يقفلون بوابة الدافنية الرابطة مصراتة بـ”غرب البلاد”

قال مصدر لـ 218 إن أفراداً وعناصراً مسلحة من المنتسبين لـ “القوة الثالثة” التابعة لقوات الوفاق في مدينة مصراتة، قد أقفلوا بوابة “الدافنية”، وهي المدخل الغربي لمصراتة من جهة “زليتن”.. وأضاف المصدر أن السبب الذي دفع الأفراد إلى إغلاق الطريق هو عدم سداد مستحقاتهم المالية من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق و وزارة الدفاع التابعة لقوات الوفاق.

يشار إلى أن هذه البوابة الواقعة على الطريق السريع على الشريط الساحلي تتحكم في حركة المواصلات البرية بين مصراتة وزليتن إلى طرابلس وتأثير إغلاقها على مصراتة فقط في ظل الإغلاق المتواصل لطريق مصراتة سرت والمحيلة لبقية مدن الوسط والجنوب والشرق الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية