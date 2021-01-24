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احتفال بلدية طرابلس بـ 150 عاماً على تأسيسها

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقامت بلدية طرابلس -السبت- احتفالاً رسمياً بمناسبة مرور مائة وخمسين سنة على تأسيسها، بحضور رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بدعوة من عميد بلدية طرابلس المركز، المهندس عبد الرؤوف بيت المال.

تضمنت فقرات الاحتفالية معرضاً لصور عمل المجلس البلدي طيلة السنوات الماضية وشرحاً مفصلاً عن كتاب “بلدية طرابلس 150 عام” وغيرها من المفردات التي شرحت بالتفصيل مجهودات البلدية منذ تولي أعضاء المجلس لمهامه.

وحضر مراسم الحفل أيضاً وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة ووكيل وزارة الحكم المحلي وبعض سفراء الدول الأجنبية لدى ليبيا وأعضاء المجلس البلدي وشخصيات عامة أخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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