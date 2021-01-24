الهازل: مركز المحفوظات لم يرفع قضايا ضد أوقاف الوفاق

قال الناطق باسم المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، علي الهازل، إن إدارة المركز لم ترفع أي قضية ضد الهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

جاء ذلك بعد أن أصدرت أوقاف الوفاق منشورًا ذكرت فيه أن المنازعات والتعديات من قبل رئيس المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية محمد الجراري مستمرة، حيث تم تحديد يوم الأحد، لعقد جلسة للقضية الأخرى ضد الهيئة العامة للأوقاف مطالبة فيها بملكية مصلى جنائز منيذر ليكون معرضًا للمركز، حسب المنشور.

ودعا الهازل في تصريح صحفي الجهات الإعلامية التوجه يوم غد إلى المحكمة، لمعرفة إن كانت هناك قضية، مؤكدا أن ما أفادت به هيئة أوقاف الوفاق ليس صحيحا.

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