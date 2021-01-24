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بلدية زليتن تنهي صيانة طريق كلية التربية – سوق الثلاثاء

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهت الشركة المنفذة لمشروع تنفيد وصيانة الطريق الرابطة بين كلية التربية – سوق الثلاثاء في مدينة زليتن ، أعمال المرحلة الأخيرة، التي شملت رصف الطبقة الإسفلتية بمساحة 1كم-حسب ما جاء في منشور على المنصة الإعلامية للمجلس البلدي زليتن.

يشرف على المشروع إدارة المشروعات والشؤون الفنية التابع لبلدية زليتن وبتنفيذ من شركة أساس العماد للمقاولات العامة، فيما أوضح المهندس “منير بن ساسي” أن الشركة قامت المدة الماضية بأعمال القشط والإزالة والدمك.. ويساهم المشروع في تطوير الطرق والشوارع الداخلية الرابطة بين أحياء مدينة زليتن وضواحيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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