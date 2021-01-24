شكشك: نتابع إيرادات مؤسسة النفط بالمصرف الخارجي ونراقبها

قال رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، أن الديوان متابع للإيرادات النفطية في حساب المؤسسة الوطنية للنفط في المصرف الليبي الخارجي ووضع عليه رقابة مصاحبة.

وأضاف شكشك أن الإيرادات النفطية لم تتعرض لأي مساس بها منذ أن تم احتجازها في الحساب، مشيرًا إلى أن المؤسسة تصرفت في مبلغ من الحساب مرة واحدة وكان في ذات السياق المتبع فيما سبق احتجاز الإيرادات.

وأكد شكشك أن ما تم صرفه ليس من الإيرادات السيادية بل من الحساب القديم الذي يستخدم عادة لتسوية حصص الشركاء والمعاملات المرتبطة بتوفير المحروقات إلى السوق المحلية.

وشدد شكشك على تحفظ الديوان على مشروعية إجراء احتجاز الإيرادات من الناحية الإدارية والقانونية كونه مخالف للقوانين والإجراءات المعمول بها في الدولة، موضحا أن الإجراء مر بحكم ما أحاطه من ظروف، معربًا عن أمل الديوان بإنهائه وإرجاع عملية تدفق الإيرادات إلى وضعها الطبيعي لحجزها من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.

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