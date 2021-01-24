شكشك: وضع شبكة الكهرباء حرج جدًا والقدرة الإنتاجية ستنخفض الصيف المقبل

قال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إن وضع الشبكة العامة للكهرباء حرج جدًا ويتطلب التحرك سريعًا لمعالجة ما يمكن معالجته قبل الذروة الصيفية.

وأضاف شكشك في تصريح صحفي أن الإنتاج الحالي للطاقة الكهربائية يبلغ 5,300 ميغاوات إلا أنها عادة ما تنخفض في فصل الصيف بنسبة تتراوح ما بين 25 و 30% بفعل درجات الحرارة المرتفعة، مؤكدا أن القدرة الإنتاجية المتوقعة في الصيف القادم لا تتجاوز 4,500 ميغاوات، وهو ما يحتم على الشركة إدخال وحدات توليد جديدة.

وتابع شكشك أن الإدارة الجديدة للشركة العامة للكهرباء أنجزت بعض الأعمال المهمة خلال الفترة الماضية أضافت قرابة 1000 ميغاوات إلى الشبكة، ولكنها في المقابل فقدت وحدات إنتاجية بنفس القدرة تقريبا، موضحا أن العمل بهذه الطريقة والوتيرة لن يخرج الشبكة من الحالة الحرجة التي تمر بها.

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