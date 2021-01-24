الاتفاق على فتح باب الترشح للمناصب السيادية في ليبيا

بعد يومين من المحادثات الليبية في المغرب، اتفق الوفدان اللذان يُمثّلان طرفَي الأزمة، على فتح باب الترشّح للمناصب السياديّة السبعة في البلاد، من 26 يناير (كانون الثاني) إلى 2 فبراير (شباط).

وتهدف هذه العمليّة إلى اختيار مرشّحين لهذه المناصب الاستراتيجيّة خلال مدة قصيرة، حتّى تتمكّن السلطة التنفيذيّة التي سيتمّ انتخابها الأسبوع المقبل في جنيف، من “التنسيق بشكل سلس” مع المسؤولين الجدد، وذلك بحسب إعلان مشترك أصدره الطرفان الجمعة في بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط.

وتشمل تلك المراكز مناصب سيادية في البلاد، ومنها: محافظ مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا، بحسب المصدر نفسه.

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وخلال اجتماعهم يومَي الجمعة والسبت في بوزنيقة في أعقاب اجتماعات عدّة نُظّمت منذ سبتمبر (أيلول) في المغرب، قرّر المشاركون في “الحوار السياسي الليبي” تشكيل مجموعات عمل صغيرة، وفقاً للبيان، بهدف الإعداد لعمليّة تقديم طلبات الترشّح لهذه المناصب الرئيسيّة التي لطالما انقسمت بشأنها السلطتان المتنافستان.

وفور الانتهاء من العمليّة، سيتمّ تقديم الترشيحات إلى ممثّلين عن برلمان شرق ليبيا وعن حكومة الوحدة التي تتّخذ طرابلس مقرّاً، وفقاً للبيان المشترك الذي تمّت تلاوته أمام وسائل الإعلام ليل الجمعة السبت.

ويهدف الحوار السياسي الذي يجري في المغرب إلى المساهمة في عمليّة التسوية في ليبيا.

وليبيا غارقة في فوضى غذّتها التدخّلات الأجنبيّة منذ سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011، وتشهد نزاعاً بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتّخذ طرابلس مقرّاً، وسلطة يجسّدها خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد.

وبعد فشل هجوم شنّته قوّات حفتر في أبريل (نيسان) 2019 للسيطرة على طرابلس، توصّل طرفا النزاع إلى اتّفاق على هدنة دائمة في أكتوبر (تشرين الأوّل) 2020 واستأنفا الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة.

واتّفق ممثّلون من المعسكرين، خلال اجتماعهم في مصر الأسبوع الجاري، على تنظيم استفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات المقرّرة في ديسمبر (كانون الأوّل) 2021.

وستُعقد محادثات جديدة بين الأطراف الليبيّين في مصر في فبراير، لتحديد “خريطة طريق للاستفتاء والانتخابات”، حسب السلطات المصريّة.