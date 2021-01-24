ليبيا الان

برعاية أممية.. صيانة عيادة حي التحرير في سبها

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي النشط في مدن ليبية عدة إن أكثر من 20 ألف مواطن من سكان حي التحرير في مدينة سبها بما في ذلك الفئات الأكثر احتياجاً والمهاجرين والنازحين- سيتمكنون من الحصول على رعاية صحية أفضل في عيادة التحرير.

وقام صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا  بتجديد هذا المرفق الذي قدمته البلدية والذي يوفر مساحة أكبر ويمكّن المرضى من العلاج في ظروف أفضل بدعم من 13 شريك دولي والحكومة الليبية.

وأضاف البرنامج الأممي على منصته الإعلامية أنه في العام الماضي، استقبل مبنى العيادة القديم 6000 مريض وقال نائب المدير وأعضاء المجلس البلدي الذين حضروا حفل التسليم-بالخصوص:” لقد كان المبنى القديم صغير جداً ولم يسمح لنا بتنفيذ التباعد الاجتماعي في أوقات انتشار جائحة كورونا وسيمكننا المبنى الذي تم تجديده من تحسين الخدمات الصحية المقدمة لسكان الحي الذين اعتادوا قطع مسافات طويلة للوصول إلى أقرب عيادة.. ويمكننا الآن العمل في ظروف أفضل تمكننا من وقف انتشار جائحة فيروس كورونا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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