92.44 مليون دولار إيرادات الغاز والمنتجات النفطية في ديسمبر

أظهر بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط إن إيراداتها من الغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات بلغ نحو 92.82 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي.

في حين وصل إيرادها من النفط الخام في الشهر نفسه إلى نحو مليار و22 مليون دولار، ليصل إجمالي إيرادات المؤسسة إلى مليار و 115 مليون دولار.

وأوضح بيان المؤسسة الصادر أمس أن إيرادات المؤسسة من الغاز والمكثفات بلغت نحو 72.44 مليون دولار، فيما وصل الإيراد من المنتجات النفطية نحو 18.97 مليون دولار، ومن البتروكيماويات حوالي مليون و 416 ألف دولار خلال الشهر نفسه.

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