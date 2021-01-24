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“تحالف القوى الوطنية” يحث الأطراف الليبية على إنجاح الحوار

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا تحالف القوى الوطنية كل الأطراف الليبية المشاركة في جولات الحوار الليبي عبر مسارته المتعددة  إلى ضرورة العمل على إنجاحه وضمان تطبيق خارطة الطريق التي تم التوافق عليها وقوبلت بترحيب الجميع للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021م.

وأضاف التحالف عبر بيانه الذي أصدره -الأحد- أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال توخي نقاط أربع:

-(الاتفاق على قاعدة دستورية للمرحلة القادمة قبل الانتهاء من مهلة الستين يوم التي بدأت في العشرين من شهر ديسمبر 2020 م  ومن ثم العمل على إصدار قانون انتخابات عادل بنظام القوائم).

-(اختيار مجلس رئاسي ورئس حكومة كفريق متجانس لضمان نجاحهم في تطبيق خارطة الطريق وتنفيذ برنامج عمل واضح يضع أسس بناء الدولة ويتناول المعوقات التي تحول دون ذلك، ويوفر كافة الضمانات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية والقبول بنتائجها ومنها الأمنية والتقنية والقانونية والسياسية).

كما رأى التحالف وجوب ( العمل على تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في المسار الأمني والعسكري في المُدد التي تم تحديدها دون تأجيل).

ورابع النقاط حسب التحالف : ( تذليل كافة المعوقات التي تؤخر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المسار الاقتصادي).

وخلص بيان التحالف إلى أمله ب أن تتوج جولة الحوار السياسي بداية الشهر المقبل، باختيار فريق يملك الإرادة والمعرفة والقدرة على قيادة الدولة والخروج بالبلاد من هذا النفق”-حسب البيان.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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