“تحالف القوى الوطنية” يحث الأطراف الليبية على إنجاح الحوار

دعا تحالف القوى الوطنية كل الأطراف الليبية المشاركة في جولات الحوار الليبي عبر مسارته المتعددة إلى ضرورة العمل على إنجاحه وضمان تطبيق خارطة الطريق التي تم التوافق عليها وقوبلت بترحيب الجميع للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر 2021م. وأضاف التحالف عبر بيانه الذي أصدره -الأحد- أن ذلك لا يتأتى إلا من خلال توخي نقاط أربع: -(الاتفاق على قاعدة دستورية للمرحلة القادمة قبل الانتهاء من مهلة الستين يوم التي بدأت في العشرين من شهر ديسمبر 2020 م ومن ثم العمل على إصدار قانون انتخابات عادل بنظام القوائم). -(اختيار مجلس رئاسي ورئس حكومة كفريق متجانس لضمان نجاحهم في تطبيق خارطة الطريق وتنفيذ برنامج عمل واضح يضع أسس بناء الدولة ويتناول المعوقات التي تحول دون ذلك، ويوفر كافة الضمانات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية والقبول بنتائجها ومنها الأمنية والتقنية والقانونية والسياسية). كما رأى التحالف وجوب ( العمل على تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه في المسار الأمني والعسكري في المُدد التي تم تحديدها دون تأجيل). ورابع النقاط حسب التحالف : ( تذليل كافة المعوقات التي تؤخر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المسار الاقتصادي). وخلص بيان التحالف إلى أمله ب أن تتوج جولة الحوار السياسي بداية الشهر المقبل، باختيار فريق يملك الإرادة والمعرفة والقدرة على قيادة الدولة والخروج بالبلاد من هذا النفق”-حسب البيان.

