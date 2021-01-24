عاطف برقيق: “الأتراك يبو فلوس مايبوش وعود كاذبة”

أكد المدعو عاطف برقيق، القيادي في مليشيا ثوار طرابلس والمقيم بتركيا، والمعين في منصب مستشار إداري بالملحقية الصحية أنقرة، أن كل المستشفيات التركية أدارات ظهرها لمرضاهم، مشيرا إلى أن الأتراك يريدون أموالا وليس وعود كاذبة.

وقال برقيق، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “بخصوص العلاج في تركيا بالنسبة للمرضى الذين يعالجون على حساب وزارة الصحة. للأسف كل المستشفيات التركية التي تعاقدت معها وزارة الصحة الليبية أدارت ظهورها لمرضنا بسبب تراكم الديون المستحقة”، بحسب تعبيره.

وأضاف القيادي في مليشيا ثوار طرابلس “لم يعودوا يسمعون لنا، ما لم تسدد الديون فلن يكون هناك حل”.

وتابع “الاتراك يبو فلوس ما يبوش وعود كاذبه بالسداد. فقد طالت المدة لأكثر من سنة ونصف ولم يعد الكذب معهم يجدي”.