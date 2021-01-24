«الهروج» تنهي عمليات صيانة بمجمع العصيدة لخدمة حقول الجفرة والغاني والبيضاء وتيبيستي

انتهى قسم صيانة الأنابيب والكهرباء بشركة الهروج للعمليات النفطية من عمليات صيانة مجمع العصيدة الذي يقع على بعد 100 كيلو متر جنوب منطقة خزانات ميناء راس لانوف.

وقام عمال الصيانة بالشركة الأربعاء الماضي، بالعمل داخل هذا المجمع الذي يتكون من عدة صمامات ومصائد استقبال فرش «التنظيف 24»، الخاصة بخام حقول الجفرة والغاني والحقول الغربية لشركة الزويتينة وحقلي البيضاء وتيبستي، بالإضافة إلى مغذي الفرشة الخاصة بتنظيف « خط 30» سرتيكا.

كما قام عمال ومهندسو الصيانة بتركيب أسلاك وقابس الكهرباء للصمامات وتوصيلها بالمولد الكهربائي المحمول من أجل فتح وإغلاق الصمامات. وجرى استقبال عدد 5 فرش «تنظيف 24» مختلفة الأنواع، و عدد2 Foam Pigs و عدد2 Bi -Di و عدد 1 Brush .

يشار إلى أن هذه الفرش كانت مستعملة لتنظيف «الخط 24» الواصل بين مجمع البيضاء ،تبيستي و العصيدة بطول حوالي 136 كم، وكذلك استعملت لتنظيف الخط بعد استبدال جزء من الخط 24 بوصة بطول 10كلم في الفترة الماضية.

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