«الفاضلي»: على الحرس الوطني تنفيذ مهامه دون إذن من أحد

طالب فتحي الفاضلي، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي» المليشيات التابعة لحكومة الوفاق المعروفة باسم ‘الحرس الوطني” بتنفيذ أي مهام تراها دون انتظار أي إذن من قيادات الوفاق.

ونشر «الفاضلي» تدوينة عبر حسابه بفيس بوك، قال فيها: «على الحرس الوطني مباشرة مهامه وأهدافه وواجباته دون انتظار إذن من أحد».

يشار إلى أن فكرة “الحرس الوطني” روجت لها جماعة الإخوان عبر ذراعها السياسية حزب العدالة والبناء، وبعد حرب فجر ليبيا 2014 والانقلاب على مجلس النواب المنتخب، قامت مجموعة من بقايا المؤتمر الوطني ممثلة في الإخوان والمتطرفين بإصدار ما يسمى قانون الحرس الوطني عام 2015 عن جسم سياسي منتهي الشرعية.

ومؤخرا عقد اجتماع في مدينة الزاوية ضم قيادات من ما يسمى عملية بركان الغضب، وما يعرف ب “ثوار ليبيا” وتم فيه إشهار “الحرس الوطني” مطالبين في ذات الوقت الرئاسي بتوفير الميزانية المناسبة لهذا الجسم على وجه السرعة.