السيدة اليعقوبي: ليبيا يحكمها «اللصوص» منذ 1969

زعمت النائبة المنشقة السيدة اليعقوبي، عضو منتدى الحوار السياسي، أن ليبيا يحكمها من وصفتهم بـ«اللصوص» منذ عام 1969.

وقالت اليعقوبي، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “«الكليبتوقراطية»: مصطلح يعني نظام حكم اللصوص”.

وأضافت “هو نمط الحكومة الذي يراكم الثروة الشخصية والسلطة السياسية للمسؤولين والقلة الحاكمة، الذين يكونون الكربتوقراط، وذلك على حساب الجماعة”.

وتابعت النائبة المنشقة “يكون ذلك أحياناً دون حتى ادعاءات السعي إلى خدمتهم. وهذا فعلا نظام الحكم في ليبيا منذ 1969 وحتى هذه اللحظة”.