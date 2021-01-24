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السيدة اليعقوبي: ليبيا يحكمها «اللصوص» منذ 1969

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعمت النائبة المنشقة السيدة اليعقوبي، عضو منتدى الحوار السياسي، أن ليبيا يحكمها من وصفتهم بـ«اللصوص» منذ عام 1969.

وقالت اليعقوبي، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “«الكليبتوقراطية»: مصطلح يعني نظام حكم اللصوص”.

وأضافت “هو نمط الحكومة الذي يراكم الثروة الشخصية والسلطة السياسية للمسؤولين والقلة الحاكمة، الذين يكونون الكربتوقراط، وذلك على حساب الجماعة”.

وتابعت النائبة المنشقة “يكون ذلك أحياناً دون حتى ادعاءات السعي إلى خدمتهم. وهذا فعلا نظام الحكم في ليبيا منذ 1969 وحتى هذه اللحظة”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • التعميم خطأ وأثم كبير …صحيح اللصوص كثيرين خاصة بعد هذه النكبة حيث أصبح خريجي السجون والارهابيين الدواعش والسواقين والفنيين والميكانيكيين من اصحاب الملايين بعد ان سرقوا ونهبوا بالاعتمادات الوهمية وتملكوا وأسنتولوا مع الثوار الاشاوس مزارع وفيلات في غرغور والكريمية وحي الاندلس وفي عاصمة الدعارة والدواعش اسطنبول والمغرب وتونس تملكوا الشقق الفارهة والسيارات الحديثة كل ذلك بفضل النكبة…صحيح كان هناك لصوص ولكن قلة ايام القذافي ومعروفين ولكن الآن كثرين ولاحول ولاقوة الا بالله….ضاعت ليبيا و ثرواتها واصبح الشعب يعاني الفقر والمرض والجهل والجوع ….كل ذلك بفضل ثورة طياح السعد …

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