الزاوية تسجل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت إدارة فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالزاوية، اليوم الأحد، تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الإدارة، إن مختبر صحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالزاوية تسلم 88 عينة مسحة أنفية للكشف عن فيروس كورونا، حيث تبين إيجابية 34 عينة، وسلبية 54 عينة، إضافة إلى شفاء 18 حالة من الفيروس في الزاوية المركز.

وأوضحت الإدارة، أن الحالات الـ34 الموجبة توزعت بواقع 14 حالة جديدة من الزاوية المركز، وعشر حالات مخالطة من الزاوية المركز، وعشر حالات جديدة من الزاوية الغرب.

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