الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الليبيين تعقد اجتماعا طارئا في بنغازي

أخبار ليبيا 24

عقدت الجمعية العمومية للنقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، السبت، اجتماعها الطارئ وذلك لعرض تقرير رئيس اللجنة التأسيسية عن فترة العمل السابقة.

كما ناقش الاجتماع الذي عقد قاعة المركز الثقافي وهبي البوري ببنغازي، تواصل التأسيسية مع لجنة العمل بمجلس النواب والاتفاق على سير عمل النقابة خلال الفترة القادمة.

وقررت الجمعية العمومية في اجتماعها اختيار عمر الجطلاوي رئيسا للجنة التسييرية للنقابة، وفاتح مناع نائبا.

في حين كُلف نصر المهدوي أمينا عاما للنقابة، وبعضوية مصطفى الحامدي وعماد خماج، وعبدالعزيز الرواف، وصلاح الترهوني أمينا للصندوق.