ليبيا الان

الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الليبيين تعقد اجتماعا طارئا في بنغازي

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

عقدت الجمعية العمومية للنقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، السبت، اجتماعها الطارئ وذلك لعرض تقرير رئيس اللجنة التأسيسية عن فترة العمل السابقة.

 كما ناقش الاجتماع الذي عقد قاعة المركز الثقافي وهبي البوري ببنغازي، تواصل التأسيسية مع لجنة العمل بمجلس النواب والاتفاق على سير عمل النقابة خلال الفترة القادمة.

وقررت الجمعية العمومية في اجتماعها اختيار عمر الجطلاوي رئيسا للجنة التسييرية للنقابة، وفاتح مناع نائبا.

في حين كُلف نصر المهدوي أمينا عاما للنقابة، وبعضوية مصطفى الحامدي وعماد خماج، وعبدالعزيز الرواف، وصلاح الترهوني أمينا للصندوق.

 

الوسوم

بنغازي ليبيا نقابة الصحفيين الليبيين

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك