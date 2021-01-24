جهاز مكافحة المخدرات يضبط عصابة بحوزتها عشرات الآلاف من الأقراص المخدرة قادمة من تركيا

ليبيا – أعلن مكتب التحريات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط كمية كبيرة جدًا من الأقراص المخدرة.

بيان صحفي صادر عن الجهاز تابعته صحيفة المرصد أشار إلى ضبط نحو 26 ألفًا و270 قرصًا مخدرًا، بعد ورود معلومات من مصدر متعاون تخص الاشتباه في دخول هذه الكمية الكبيرة من تركيا إلى ليبيا، مؤكدًا تشكيل فريق عمل من أعضاء المكتب للتحري وجمع المعلومات.

وأضاف البيان أن مهمة هذا الفريق كانت التأكد من صحة المعلومات الواردة وضبط التشكيل العصابي الذي يجلب هذه الأقراص، ليتبين بعد ضبط عنصر في هذا التشكيل وبحوزته 300 قرص، مؤكدًا اعتراف العنصر بوجود آخر تم ضبطه لاحقًا وبحوزته 3 آلاف و630 قرصًا.

واختتم البيان بالإشارة إلى إقرار العنصر الآخر خلال التحقيقات معه بمصدر هذه الأقراص الذي تم ضبطه أيضًا وبحوزته عشرات الآلاف من الأقراص المخدرة، مبينًا أن الإجراءات التحقيقية ما زالت مستمرة مع المضبوطين الـثلاثة، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية