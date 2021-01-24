بريطانيا تفرض حجرا صحيا لمدة 10 أيام على القادمين إليها

أفادت مصادر صحفية، يوم السبت، بأن بريطانيا ستفرض حجرا صحيا لمدة 10 أيام على القادمين إليها من الدول التي تشهد تزايدا لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تستعد لإجبار القادمين من الدول التي يتزايد فيها خطر الإصابة بكورونا على البقاء في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام بعد وصولهم إلى البلاد.

وقالت الصحيفة إنه بموجب خطط يناقشها وزراء بريطانيون سيتم اصطحاب القادمين من البرازيل وجنوب إفريقيا ودول مجاورة إلى الفنادق للحجر الصحي لدى وصولهم.

يذكر أن بريطانيا سجلت أكثر من 3.5 مليون إصابة بكورونا في خامس أعلى معدل في العالم إضافة إلى نحو 96 ألف حالة وفاة.

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