السراج يؤكدة أهمية التعايش السلمي بين مكونات الجنوب

أكد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على أهمية ترسيخ التوافق والتعايش السلمي بين جميع أطراف ومكونات الجنوب، حتى لا يتكرر ما شهدته المنطقة من تصعيد

وأضاف السراج خلال اجتماعه بوفد من الجنوب أن الجنوب يقع في قلب برنامج الاصلاح الاقتصادي الطموح الذي استؤنفت برامجه مؤخراً بعد توحيد سعر صرف الدينار الليبي واستعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الأمن، وما تم تخصيصه للمشاريع الخدمية العاجلة، وما أقرته من ترتيبات مالية استثنائية لمشاريع تنمية وتطوير الجنوب مؤكدا أن تحقيق الاستقرار في المنطقة الجنوبية يعد أولوية بالنسبة لحكومة الوفاق..

واستمع السراج لما عرضه أعضاء الوفد من تصورات تناولت مشاكل الجنوب بأبعادها المختلفة وناقش ما عرضوه من مطالب خاصة في قطاعات التعليم والصحة والزراعة، وأصدر تعليماته لتلبية الاحتياجات العاجلة التي عرضها الوفد، داعياً إلى التواصل بين البلديات ومؤسسات الدولة المختلفة لصياغة الية للتعامل تختصر الوقت وتتجنب الروتين.

وتألف وفد الجنوب المشارك في الاجتماعات من عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي، وعميد بلدية أوباري أحمد ماتكو، وعميد بلدية وادي عتبة عبدالرحمن الصالحين، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة بالجنوب منصور السريتي، وعدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية هم اله الكوني، وحسن موسي، ورضوان طبيقة الحسناوي، واالطيب الخيالي، وماتكو مصطفى نينو.