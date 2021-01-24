السراج: نتطلع للانتخابات العامة في ديسمبر المقبل مثلما أجرينا اقتراع البلديات

ليبيا – شارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج السبت في احتفال بلدية طرابلس بمرور مائة وخمسين سنة على تأسيسها، وألقى كلمة بالمناسبة أشار فيها لما مرت به بلدية طرابلس من منعطفات وتجارب خلال مراحل وحقب تاريخية تعاقبت على إدارتها منذ تأسيسها في ديسمبر سنة 1870.

السراج قال بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي إن المتأمل لمسار بلدية طرابلس يتلمس تطور الخدمات عبر الجهد المتراكم لمن تولوا مسؤولية إدارتها منذ التأسيس، و الذي مكن البلدية من تجاوز الكثير من الازمات والعقبات والمختنقات.

وأضاف:” بلدية طرابلس لم تكن أبداً معزولة عن ما يجري حولها، هي مساهم فعال في نهضة الوطن، كما تصلها ارتدادات الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد “.

وتحدث في كلمته عن أهمية البلديات، كونها قاعدة اللامركزية وتمثل واقع بيئتها الاجتماعية وقادرة على تحسس احتياجات مواطنيها وخياراتهم التنموية، مشيداً بالانتخابات التي أجرتها البلديات وتواصل استكمالها

في ظل ظروف صعبة.

وتابع”لقد اثبتت البلديات قدرتنا على الايفاء بهذا الاستحقاق على مستوى ليبيا كلها، وهو ما نتطلع إليه بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر 2021 “.

كما عبر عن أمله أن تتجه بلدية طرابلس وكافة بلديات ليبيا، لعقد ملتقيات علمية تتولى إعداد بحوث تؤرخ وتوثق تاريخ البلديات وتوضح مدى اصالة و تحضر المدن، مؤكداً ضرورة توفر الموارد المالية والموارد البشرية المؤهلة للإيفاء بمتطلبات التطوير والتحديث، آملا أن يتحقق لها ذلك مع تحق الاستقرار في البلاد.

وتقدم في ختام كلمته بالتهنئة لبلدية طرابلس في ذكرى تأسيسها منوها بجهود العاملين فيها، وعدد بعض من المشاريع والبرامج والحملات التي نفذتها متمنيا لها المزيد من النجاح والتوفيق.

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