درجات حرارة مستقرة ورياح نشطة على المناطق الساحلية

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار درجات الحرارة وعدم تغيرها مع رياح نشطة نسبيا، اليوم الأحد، على المناطق الساحلية.

ويكون الطقس في رأس أجدير وسرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة مشمسا إلى قليل الغيوم، وتتكاثر السحب الثلاثاء، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم خاصة على المناطق الساحلية وتكون شمالية غربية نشطة السرعة يوم الثلاثاء.

ودرجات الحرارة القصوى ما بين (16-21) م وتسجل انخفاض تدريجي من يوم الثلاثاء.

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة يكون الطقس مشمسا إلى قليل الغيوم، وتتكاثر السحب يوم الثلاثاء مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى ما بين (15-21) م.

بينما تشهد الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة طقسا مشمسا إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: ما بين (20-23) م.

أما الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: ما بين (19-21) م.