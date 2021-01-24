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طقس ليبيا لـ 3 أيام: منخفض جوي قادم بهذه المناطق وهذا موعد عودة الامطار وانخفاض الحرارة

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا، أَن لا تغير في حالة الطقس اليوم خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة خلال فترة الظهيرة حيث تتراوح ما بين 17 – 23 مْ على اغلب مناطق ليبيا.

وبحسب النشرة الصادرة عن المركز، فإن درجات الحرارة تشهد انخفاضا اخر الليل وفي الصباح الباكر خاصة على المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية.

ووفقا للنشرة تكون الرياح اليوم جنوبية غربية نشطة السرعة نسبيا على مناطق الشمال خاصة الساحلية.

منخفض جوي
وتوقعت النشرة ان تتاثر مناطق الشمال يوم الثلاثاء القادم بمنخفض جوي مصحوب برياح شمالية غربية نشطة السرعة على الساحل تتجاوز سرعتها 50كم/س تسبب اضطراب حالة البحر وارتفاع الموج مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي.

واشارت النشرة إلى أنه يصاحب المنخفض الجوي انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال ويكون الانخفاض ملحوظاً يوم الاربعاء.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية الصادرة اليوم الاحد الموافق 2021/01/24 المركز الوطني للأرصاد الجوية:

ربما تحتوي الصورة على: ‏نص مفاده '‏الأحوال الجوية المتوقعة ليبيا الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأحد 01-24 1202م 001 F-270 الجوية لأتغير في حالة الطقس خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة مع رياح نشطة نسبيا هذا اليوم على المناطق الساحلية .الثلاثاء ملخص نشطة السر سهل تتكاثر خاصة المناطق الساحلية وتكون (21 وتسجل انخفاض تدريجي الثلاثاء الطقس مشمش الثلاثاء احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر. على بعض المناطق. الخليج سهل الطقس الغيو تتكاثر تنشط مابين -15) 21 درجات الحرارة 32م. الطقس مشمس إلى ظهور بعض .السحب متغيرة الاتجاه خفيفة درجات. الكفر -السرير .صافية الثلاثاء خفيفة رئيس وحدة بين القصو عادل الغويل محمد :إعداد‏'‏
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