طقس ليبيا لـ 3 أيام: منخفض جوي قادم بهذه المناطق وهذا موعد عودة الامطار وانخفاض الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرة جوية عن حالة الطقس في ليبيا، أَن لا تغير في حالة الطقس اليوم خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة خلال فترة الظهيرة حيث تتراوح ما بين 17 – 23 مْ على اغلب مناطق ليبيا.

وبحسب النشرة الصادرة عن المركز، فإن درجات الحرارة تشهد انخفاضا اخر الليل وفي الصباح الباكر خاصة على المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية.

ووفقا للنشرة تكون الرياح اليوم جنوبية غربية نشطة السرعة نسبيا على مناطق الشمال خاصة الساحلية.

منخفض جوي

وتوقعت النشرة ان تتاثر مناطق الشمال يوم الثلاثاء القادم بمنخفض جوي مصحوب برياح شمالية غربية نشطة السرعة على الساحل تتجاوز سرعتها 50كم/س تسبب اضطراب حالة البحر وارتفاع الموج مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الساحل الشرقي.

واشارت النشرة إلى أنه يصاحب المنخفض الجوي انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال ويكون الانخفاض ملحوظاً يوم الاربعاء.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية الصادرة اليوم الاحد الموافق 2021/01/24 المركز الوطني للأرصاد الجوية:

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي