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النمروش والحداد يلتقيان الرئيس التشادي في إنجامينا

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قام وزير دفاع الوفاق الموالي بشدة لتركيا صلاح الدين النمروش السبت بزيارة إلى جمهورية تشاد، وكان برفقته رئيس أركان الرئاسي محمد الحداد وعدد من ضباط الوفاق والمستشارين.
دفاع الوفاق أفادت بحسب مكتبها الاعلامي بأنه كان في استقبالهم الرئيس ادريس دبي رئيس جمهورية تشاد، و وزير الدفاع محمد ابالي صالح.
وقد تمحور اللقاء حول مناقشة أسس تعزيز وتطوير التعاون بين دفاع الوفاق ووزارة الدفاع التشادية و آليات حماية وتأمين ومراقبة الحدود الليبية التشادية والتعاون من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية و مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وبدوره أكد الرئيس التشادي على أن بلاده تدعم السلام والاستقرار والأمن في ليبيا.
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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • شله من النصابه والمحتالين فهم كذابين لا يمثلوا ليبيا الطاهره النقيه لا شرعيه لهم حتي يقوموا بزياره كهذه وحكمهم حكم منتحل لصيفه يحاكمه عليها القانون كونها ليست له فالطفل الغر النمروش شخص أمي لا تعليم له ولم يكن ولن يكن وزير دفاع بالمعني بالمتعارف عليه بل هو متسلق وعضو مؤسس لمافيا ارهابيه والنائب العريف محمد الحداد حنك فوقاني ترك شرف خدمه الوطن في الجيش الوطني واستهوته الاعمال الاجراميه فأنظم الي العصابات الاجراميه الارهابيه المكونه من خرجي سجون هاربين من قضاء احكام ثقيله بالسجن وبعض من مدمنين مخدرات وبعض من مهربي البشر والوقود وهذا ليس بالغريب فمن أرتضي لنفسه أن يكون عميل للاجنبي يمكنه ان يعمل اي شئ دونما أدني خجل ولكن الغريب كيف لرئيس محترم كادريس دبي ان يسمح ان تتلوث يداه بمصافحه عملاء باعوا وطنهم ومجرمين للسلطه مغتصبين في بلد جار جريح يئن شعبه حزين

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