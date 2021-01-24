النمروش والحداد يلتقيان الرئيس التشادي في إنجامينا

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شله من النصابه والمحتالين فهم كذابين لا يمثلوا ليبيا الطاهره النقيه لا شرعيه لهم حتي يقوموا بزياره كهذه وحكمهم حكم منتحل لصيفه يحاكمه عليها القانون كونها ليست له فالطفل الغر النمروش شخص أمي لا تعليم له ولم يكن ولن يكن وزير دفاع بالمعني بالمتعارف عليه بل هو متسلق وعضو مؤسس لمافيا ارهابيه والنائب العريف محمد الحداد حنك فوقاني ترك شرف خدمه الوطن في الجيش الوطني واستهوته الاعمال الاجراميه فأنظم الي العصابات الاجراميه الارهابيه المكونه من خرجي سجون هاربين من قضاء احكام ثقيله بالسجن وبعض من مدمنين مخدرات وبعض من مهربي البشر والوقود وهذا ليس بالغريب فمن أرتضي لنفسه أن يكون عميل للاجنبي يمكنه ان يعمل اي شئ دونما أدني خجل ولكن الغريب كيف لرئيس محترم كادريس دبي ان يسمح ان تتلوث يداه بمصافحه عملاء باعوا وطنهم ومجرمين للسلطه مغتصبين في بلد جار جريح يئن شعبه حزين
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