حويلي: لجنة 13+13 ستشكل لجنة لإعداد نماذج الترشح للمناصب السيادية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن لجنة “13+13” ستستأنف جلسات الحوار في مدينة بوزنيقة المغربية اليوم لتشكيل لجنة خاصة بإعداد نماذج الترشح للمناصب السيادية واستقبال السير الذاتية وفرزها.

حويلي أكد في تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين على أن أعضاء اللجنة “13+13” أقروا مخرجات اجتماع بوزنيقة الأول والثاني حول التوزيع الجغرافي للمناصب السيادية ومعايير وآليات تولي هذه المناصب.

وأفصح أن نتائج هذه الاجتماعات ستعرض على المجلسين للاعتماد النهائي والبدء في التنفيذ بعد الاختيار النهائي لبقية السلطة التنفيذية في جنيف مطلع فبراير القادم.

يٌشار إلى أن وفدي الحوار بمدينة بوزنيقة المغربية أعلنا في 4 أكتوبر العام الماضي إن جلسات الحوار الجارية تتسم بأجواء التفاهم والتوافق حول المعايير الواجب مراعاتها، في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفق المادة 15 من اتفاق بالصخيرات في لقائهم الأول والثاني.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية