رشوان: نأمل أن تزداد معدلات إنتاج النفط الفترة المقبلة بدعم التطور السياسي

قال الخبير الاقتصادي الليبي سعيد رشوان، اليوم الأحد، إن معدلات إنتاج ليبيا من النفط ليست جيدة كما كان متوقع ، لكن ليبيا في الطريق إلى التعافي الكامل”، وذلك بدعمٍ التطورات السياسية وبعد فترة التوقف الطويلة.

وأوضح رشوان في تصريحات صحفية أن غلق التصدير وإنتاج النفط أو التوقف الذي استمر لمدة 8 أشهر “أدى إلى تكبد ليبيا خسائر بنحو 10 مليارات دولار، وفق المؤسسة الوطنية للنفط، وكان نتيجة النزاع السياسي والأمني والخلافات حول توزيع عوائد النفط.

وأشار إلى أنه مع المضي قدما في المسارات الثلاث (السياسي والاقتصادي والأمني) والتقدم نحو سلطة جديدة في ليبيا، ارتفعت معدلات الإنتاج”.

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