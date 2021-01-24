وفاة طبيب أردني في ليبيا متأثرا باصابته بفيروس كورونا

توفي فجر اليوم الأحد الطبيب الأردني منذر الزبن في ليبيا إثر إصابته بجلطة دماغية بالإضافة لفيروس كورونا المستجد.

وكانت عائلة الزبن ممثلة بشقيقه الدكتور ياسر ناشدت منذ الأمس السلطات الأردنية بالتحرك ونقل الطبيب للأردن، لتردي حالته الصحية الحرجة.

وأكد شقيقه أن الوضع الصحي للطبيب منذر الزبن حرجة جدا، وتم التواصل مع السفارة الأردنية في تونس، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء حتى صباح اليوم .

يذكر أن الطبيب الزبن تعرض للإصابة بفيروس كورونا منذ أربعة أيام، إضافة إلى إصابته بجلطة دماغية، جعلته وضيع أسرّة العناية الحثيثة في مستشفى مدينة الشرق في مصراته، على ماذكرت صحف أردنية.