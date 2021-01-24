مع انتهاء مهلة الـ90 يوم لخروج المرتزقة.. المحجوب: استمرار التدخل التركي حال دون تنفيذ هذه الخطوة

ليبيا – انتهت اليوم السبت مهلة الـ90 يوماً التي حددها اتفاق جنيف الموقع بين طرفي النزاع الليبي لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، دون تنفيذ هذه الخطوة.

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش اللواء خالد المحجوب قال في تصريح لـ”العربية.نت” إن استمرار التدخل التركي سواء بارسال المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا أو بإبرام اتفاقيات التدريب وكذلك مصادقة البرلمان على تمديد وجود قواتها في ليبيا أحد الأسباب التي حالت دون تنفيذ أحد أهم بنود اتفاق جنيف، إضافة إلى عدم وجود إرادة ورغبة من حكومة الوفاق وتيار الإخوان لإخراج المرتزقة قبل تحقيق مصالحهم.

وأوضح أن آخر اجتماع للجنة العسكرية المشتركة بحضور ممثلين عن الدول الراعية لمؤتمر برلين، شدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ جميع بنود اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، وأكد على إلزامية التقيّد بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية فورا، وإلزام كل الدول الراعية للاتفاق وبعثة الأمم المتحدة بتنفيذ كل البنود والتفاهمات وإحالته على مجلس الأمن الدولي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية