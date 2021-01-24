لجنة كورونا بالمؤقتة تقرر تنفيذ الغرامات المالية على مخالفي ارتداء الكمامات

عقدت اللجنة العليا لمكافحة كورونا، السبت، اجتماعا مع اللجنة الطبية الاستشارية لمناقشة العديد من النقاط الهامة فيما يخص الوضع الوبائي.

وعرضت اللجنة الطبية الاستشارية على اللجنة العليا، أخر المستجدات ومدى الاستعدادات للمراكز الطبية ومدى انتشار الوباء ومدى خطورة هذا الانتشار، كما قدمت شرحا وافيا بخصوص البدء في دراسة علمية بالمؤسسات العلمية لقياس مدى انتشار الوباء بهذة المؤسسات والتي سوف يتقرر بناء على نتائجها استمرار الدراسة من عدمها.

وأوصت اللجنة الطبية الاستشارية للجنة العليا بإغلاق كامل لمدة أسبوعين لكل من صالات المناسبات والمقاهي، وتطبيق خاصية توصيل الوجبات بالنسبة للمطاعم مع التأكيد على عدم فتحها للزبائن، مع استمرار الانشطة الرياضية بشرط عدم حضور المشجعين، واستمرار فتح المساجد بشرط الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات.

بدورها، قررت اللجنة العليا، البدء في تنفيذ غرامات مالية على المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بخصوص عدم ارتداء الكمامات.

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