النجار: اللقاحات لن تصل قبل أربعة أشهر.. ولا دلالات على ظهور الطفرة الجديدة من كورونا

ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن المركز أنهى الإجراءات لضمان حجز كمية تقدر بحوالي 2.8 مليون جرعة من لقاح كورونا، وهو ما يكفي لتطعيم 1.4 مليون شخص.

النجار أوضح في تصريحات له أمس السبت أن اللقاحات ستتوفر عبر آلية “كوفاكس” الدولية التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية، والتي من المتوقع أن تقوم توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تشمل 190 دولة في العالم، ومن المخطط لإنتاج وتوزيع ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا حول العالم حتى نهاية العام الجاري.

وكشف أن وصول اللقاحات إلى ليبيا لن يكون قبل أربعة أشهر، وأنه ليس هناك دلالات على ظهور الطفرة الجديدة من كورونا فى ليبيا، موضحًا أن الوضع الوبائي في ليبيا هادئ نسبيًا، مقارنة بما تشهده الدول الأوروبية من ظهور موجة ثانية للفيروس.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية