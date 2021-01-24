البعثة الأممية تؤكد أهمية النزاهة في الانتخابات البلدية

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على أهمية الشفافية والنزاهة في انتخابات المجالس البلدية.

وهنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” “سكان القره بوللي على مشاركتهم في انتخابات المجلس البلدي” وأشادت “بجهود اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لتنفيذها انتخابات آمنة وبطريقة احترافية”.

ورحبت البعثة “بجولة الإعادة في مركزي اقتراع في سواني بن آدم لانتخابات 7 يناير” مؤكدة “على أهمية الشفافية والنزاهة في كل انتخابات المجالس البلدية، لضمان إجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة لجميع الناخبين الليبيين، وخاصة النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة”.