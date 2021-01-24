بوليفة: أنجزنا معظم المطلوب في مسار المناصب السيادية

ليبيا – أفاد عضو وفد مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عمر بوليفة بإنجازهم معظم المطلوب في مسار المناصب السيادية؛ مشيرًا إلى أنهم سيستكملون بعض المسائل المتبقية خلال اجتماعهم المنعقد في بوزنيقة؛ وفق قوله.

بوليفة وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس السبت أوضح أن ما تحقق في المسار الدستوري بالغردقة، وفي مسار السلطة التنفيذية من تقدم أعطاهم دافعًا لمواصلة العمل من أجل الوصول إلى حلحلة كل المسائل العالقة في مسار المناصب السيادية التي عدها أسهل وأقل تعقيدًا من المسارات الأخرى؛ نافيًا مناقشة أو تداول أي أسماء في حوار بوزنيقة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية