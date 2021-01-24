ليبيا الان

النمروش يبحث مع تشاد التعاون الأمني المشترك

تم النشر منذُ 20 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الدفاع في حكومة الوفاق الدكتور صلاح الدين النمروش، مع رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي ووزير الدفاع التشادي أبالي صالح، أسس تعزيز وتطوير التعاون بين وزارة الدفاع بحكومة الوفاق والتشادية وآليات حماية وتأمين ومراقبة الحدود المشتركة والتعاون للحد من الهجرة غير القانونية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ورافق وزير الدفاع في حكومة الوفاق، في زيارته إلى تشاد، الفريق أول ركن محمد الحداد وعدد من الضباط والمستشارين.

وتأتي زيارة النمروش، ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الدفاع لتعزيز وتطوير علاقات التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة وخاصة دول الجوار لما لها من أهمية كبيرة لدعم أمن واستقرار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  •  لم يختارهم الشعب وليسوا تابعين لحكومة شرعيه او معتمده حتي يمثلوا ليبيا هم شله من النصابه وقطاع الطرق  محتالين كذابين لا يمثلوا ليبيا الطاهره النقيه لا شرعيه لهم حتي يقوموا بزياره كهذه وحكمهم حكم منتحل لصيفه يحاكمه عليها القانون كونها ليست له فالطفل الغر النمروش شخص أمي لا تعليم له ولم يكن ولن يكن وزير دفاع بالمعني بالمتعارف عليه بل هو متسلق وعضو مؤسس لمافيا ارهابيه والنائب العريف محمد الحداد حنك فوقاني ترك شرف خدمه الوطن في الجيش الوطني واستهوته الاعمال الاجراميه فأنظم الي العصابات الاجراميه الارهابيه المكونه من خرجي سجون هاربين من قضاء احكام ثقيله بالسجن وبعض من مدمنين مخدرات وبعض من مهربي البشر والوقود وهذا ليس بالغريب فمن أرتضي لنفسه أن يكون عميل للاجنبي يمكنه ان يعمل اي شئ دونما أدني خجل ولكن الغريب كيف لرئيس محترم كادريس دبي ان يسمح ان تتلوث يداه بمصافحه عملاء باعوا وطنهم لتركيا

    رد