النمروش يبحث مع تشاد التعاون الأمني المشترك

بحث وزير الدفاع في حكومة الوفاق الدكتور صلاح الدين النمروش، مع رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي ووزير الدفاع التشادي أبالي صالح، أسس تعزيز وتطوير التعاون بين وزارة الدفاع بحكومة الوفاق والتشادية وآليات حماية وتأمين ومراقبة الحدود المشتركة والتعاون للحد من الهجرة غير القانونية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

ورافق وزير الدفاع في حكومة الوفاق، في زيارته إلى تشاد، الفريق أول ركن محمد الحداد وعدد من الضباط والمستشارين.

وتأتي زيارة النمروش، ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الدفاع لتعزيز وتطوير علاقات التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة وخاصة دول الجوار لما لها من أهمية كبيرة لدعم أمن واستقرار ليبيا.

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