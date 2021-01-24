مؤسسة النفط: إيرادات بيع الخام والغاز وصلت مستويات قياسية الشهر الماضي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الايراد العام لشهر ديسمبر للعام 2020م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل الى مستويات قياسية حيث سجل مستوى 1,115,210,431.95 دولار يتم ايداعها بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي تمشيا مع الترتيبات المؤقتية المعمول بها حاليا.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن هذه الإيرادات لا تتضمن الضرائب والاتاوات إضافة إلى أن هناك مدفوعات تمت تخص مشتريات الغاز الطبيعي للسوق المحلي من شركاء شركة الواحة للنفط التي بلغت قيمتها 13.6 مليون دولار أمريكي.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن “صادرات شهر يناير ستنخفض لاسباب تخفيض إنتاج شركة الواحة بمعدل 200 ألف برميل يوميا وذلك لحين انتهاء أعمال الصيانة” مؤكدا أن فرق الصيانة تسعى إلى تقليص المدة المتوقعة للحدود الدنيا، وهذا كله بسبب غياب الميزانيات المتعلقة بصيانة أصول المؤسسة الأمر الذي ينعكس سلبا على إيرادات شهر يناير الجاري “.

وأضاف صنع الله “بالرغم من التخبط والبيروقراطية من بعض دوائر اتخاذ القرار في الدولة في شأن تسييل الميزانيات الملحة التي لازالت عالقة حتى الان، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط ستتعامل مع التحديات”.