شكشك: لقاح كورونا سيتوفر في أبريل المقبل.. وهناك فساد مستشرٍ بقطاع الصحة

ليبيا – أكد رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك أن إنتاج الكهرباء يبلغ 3005 ميجاوات حاليًا، ولكن من المتوقع انخفاضه في فصل الصيف بنسبة تتراوح من 25 إلى 30 بالمائة، بفعل درجات الحرارة المرتفعة.

شكشك وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري أمس السبت أوضح أن وضع الشبكة العامة للكهرباء حرج جدًا، ويتطلب التحرك سريعًا لمعالجة ما يمكن معالجته قبل الذروة الصيفية، مشيرًا إلى إنجاز الإدارة الجديدة للشركة العامة للكهرباء بعض الأعمال خلال الفترة الماضية، أضافت إلى الشبكة قرابة 1000 ميجاوات، إلا أنها في المقابل فقدت وحدات إنتاجية بنفس القدرة تقريبًا.

وفي موضوع كورونا، توقع رئيس ديوان المحاسبة خالد وصول لقاح الفيروس إلى ليبيا مطلع أبريل المقبل، مبينًا أن ذلك وفقًا لتقديرات المختصين الذين تواصل معهم الديوان.

وقال إن لقاحات كورونا أمر فني مرتبط باتفاقات مع المركز الوطني للأمراض واللجنة العليا لمجابهة الجائحة، مضيفًا أن غياب وزير الصحة في هذا التوقيت الحرج والذي أعلنت فيه كل الدول حالة الاستنفار القصوى بسبب الجائحة، زاد من تعقيد الأمور وسوئها في قطاع الصحة.

رئيس الديوان أشار إلى الفساد المستشري في توريد الأدوية والمعدات والتوظيف وغيرها في القطاع، موضحًا أن القطاع الصحي في البلاد يعاني مشاكل كبيرة، ابتداء من السياسات الصحية في الدولة والتي ما زالت تعتمد على الإدارة الحكومية المباشرة وتستثني القطاع الخاص.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية