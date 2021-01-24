توزيع إصابات كورونا في ليبيا.. ارتفاع ملحوظ في طرابلس واستقرار في باقي المدن

سجلت العاصمة الليبية طرابلس ارتفاعا ملحوظا في إصابات فيروس كورونا أمس السبت، كما سجلت ارتفاعا في حالات الشفاء، بينما شهدت باقي المدن الليبية استقرارا في الإصابات وحالات الشفاء.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 1148 إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس السبت، و1298 حالة شفاء، و26 حالة وفاة.

وقال المركز إنه استلم أمس 5588 عينة لفحصها أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4440 منها، فيما تأكدت إصابة 876 حالة جديدة و272 مخالطة.

وتوزعت حالات الإصابة على كل من طرابلس بـ383 حالة جديدة و136 مخالطة، وبنغازي بـ138 حالة جديدة، و.مصراتة بـ69 حالة مخالطة، والسواني بن ادم بـ14 حالة جديدة، والكفرة والجفارة وسرت وترهونة ومسلاتة بحالة جديدة لكل منها، والقره بوللي بـ10 حالات جديدة، والمنشية الجميل بـ12 حالة جديدة وحالة مخالطة، والسائح والزاوية الجنوب بحالة مخالطة في كل منهما، والماية 11 حالة جديدة والخمس 40 حالة جديدة، وزليتن 14 حالة جديدة و11 مخالطة، والزهراء 19 حالة جديدة، وجنزور 18 حالة جديدة، وحالتين مخالطتين.

ليبيا تسجل 1148 إصابة بفيروس كورونا و1298 حالة شفاء

وفي جادو تم تسجيل 5 حالات جديدة، وصبراتة 3 حالات جديدة و7 مخالطة، والزاوية المركز 14 حالة جديدة و10 مخالطة، وزواره 20 حالة جديدة و19 مخالطة، ورقدالين حالتين جديدتين، والعواتة حالتين جديدتين، وسبها 3 حالات جديدة، والشاطئ حالتين جديدتين، والغريفة 5 حالات جديدة، وحالتين مخالطتين، وقصر الأخيار 4 حالات جديدة، والزاوية الغرب 31 حالة جديدة، وقصر بن غشير 12 حالة جديدة، والعجيلات 15 حالة جديدة، وسوق الخميس إمسيحل حالتين جديدتين.

وفي صرمان 10 حالات جديدة، وغريان 16 حالة جديدة و5 مخالطة، والسبيعة 4 حالات جديدة وحالتين مخالطتين، والعامرية 11 حالة جديدة، والزنتان حالة جديدة و6 مخالطة، والرجبان حالتين جديدتين، وكاباو حالتين جديدتين، والقريات 6 حالات جديدة، والجميل حالتين جديدتين، وبني وليد 7 حالات جديدة، وطبرق 4 حالات جديدة، ودرج 4 حالات جديدة، والمعمورة 19 حالة جديدة، ويفرن 4 حالات جديدة.

فيما توزعت 1298 حالة شفاء، على كل من طرابلس بـ1071 حالة، و5 حالات في السائح، و3 حالات في الزاوية الجنوب ،و7 حالات في الزنتان، و15 حالة في زواره، و74 حالة في مصراتة، و41 حالة في سبها، و64 حالة في الزاوية الغرب، و18 حالة في الزاوية المركز.

بينما توزعت حالات الوفاة الـ26، في كل من طرابلس بـ8 حالات، وحالتين في السبيعة، وحالة في كل من الزاوية الجنوب، ودرج والزنتان والكفرة وقصر الأخيار وسواني بن ادم وجنزور والشاطئ والزاوية الغرب، وحالتين في سرت و3 حالات في مصراتة، وحالتين في ظاهر الجبل.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 113 ألفا و688 إصابة، منها 19 ألفا و675 إصابة نشطة حتى الآن، و1763 وفاة، بينما تعافى من المرض92 ألفا و250 إصابة.

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