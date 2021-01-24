رشوان: معدلات إنتاج النفط في طريقها للتعافي الكامل وذلك بدعم التطورات السياسية في البلاد

ليبيا – قال الخبير الاقتصادي الليبي سعيد رشوان إن معدلات إنتاج النفط ليست جيدة كما هو مأمول، مشيرًا إلى أن معدلات الإنتاج في الطريق إلى التعافي الكامل، وذلك بدعم التطورات السياسية وبعد فترة التوقف الطويلة.

رشوان وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الأحد، أشار إلى أن الغلق أو التوقف الذي استمر لمدة 8 أشهر أدى إلى تكبد ليبيا خسائر بنحو 10 مليارات دولار وفق المؤسسة الوطنية للنفط، وكان نتيجة النزاع السياسي والأمني والخلافات حول توزيع عوائد النفط، وبالتالي ومع المضي قدمًا في المسارات الثلاثة (السياسي والاقتصادي والأمني) والتقدم نحو سلطة جديدة في ليبيا ارتفعت معدلات الإنتاج.

وأضاف الخبير الاقتصادي: “تعمل مؤسسة النفط بشكل طبيعي فيما يتعلق بالإنتاج والتصدير، ومسارات الحل السياسي تدفع ليبيا إلى العودة لسابق عهدها، بما ينعكس مباشرة على الإنتاج النفطي وعلى الاقتصاد ككل”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية