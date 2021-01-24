الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 26 حالة وفاة و 1148 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عن تسجيل 26 حالة وفاة و 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا و تماثل 1298 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (5588) عينة موزعة على المختبرات، وتبين بعد الفحص سلبية ( 4440 ) عينة وإيجابية (1148) منهم ( 876 ) حالة جديدة و ( 272 ) حالة مخالطة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس بلغ 1763 والإصابات 113688 حتى الآن

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