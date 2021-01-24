السائح يلتقي دبلوماسية بريطانية ويستعرض الاستعدادات للانتخابات

استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأحد خلال لقائه نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية للسفارة البريطانية لدى ليبيا فلور ويلسن استعدادات المفوضية ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية أن ويلس أشادت خلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة طرابلس بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

وأكدت المفوضية أن الزيارة تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات.

وحضر اللقاء عضو مجلس المفوضية السيد عبد الحكيم الشعاب.