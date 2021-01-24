«الأرصاد» يحذر من الرياح على أقصى الساحل الشرقي غدا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية نشطة صباح غد الإثنين على أقصى الساحل الشرقي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– ظهور بعض السحب العابرة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها ما بين 5 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 مترا .

– البحر هادئ إلى خفيف الموج .

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة، والرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– ظهور بعض السحب.

– الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 5 و20 عقدة وتصل سرعتها صباح غد إلى 25عقدة على أقصي الساحل الشرقي

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و2.00 مترا.

– البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة، والرؤيـة جيدة.

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