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«الأرصاد» يحذر من الرياح على أقصى الساحل الشرقي غدا

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح جنوبية غربية نشطة صباح غد الإثنين على أقصى الساحل الشرقي، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
– ظهور بعض السحب العابرة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، سرعتها ما بين 5 و20 عقدة.
– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 مترا .
– البحر هادئ إلى خفيف الموج .
– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة، والرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
– ظهور بعض السحب.
– الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 5 و20 عقدة وتصل سرعتها صباح غد إلى 25عقدة على أقصي الساحل الشرقي
– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و2.00 مترا.
– البحر هادئ إلى قليل الاضطراب.
– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و20 درجة، والرؤيـة جيدة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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