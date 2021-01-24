ارتفاع كبير للوفيات والاصابات | تعرف على الموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا اليوم 24 يناير 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 23 يناير 2021 م وفقا للبيان رقم (310) .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (5588) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1410) عينة

2.مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (820) عينة

3.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1300) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (558) عينة

5.مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (136) عينة

6.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (241) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (109) عينة

8.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (55) عينة

9.مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (88) عينة

10.مختبر المعهد الوطني لعلاج الأورام صبراته عدد (94) عينة

11.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (376) عينة

12.مختبر PCR مركز العزل زواره عدد (133) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (16) عينة

14.مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (3) عينات

15.مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (14) عينة

16.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (135) عينة

17.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (66) عينة

18.مختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن عدد (29) عينة

19.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (5) عينات

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

ــ عدد ( 4440 ) عينة سالبة

ــ عدد (1148) عينة موجبة ( 876 جديدة + 272 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 383 حالة جديدة

عدد 136 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 138 حالة جديدة

3.مصراته

عدد 69 حالة مخالطة

4.السواني بن ادم

عدد 14 حالة جديدة

5.الجفارة

عدد 1 حالة جديدة

6.القره بوللي

عدد 10 حالة جديدة

7.المنشية الجميل

عدد 12 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

8.السائح

عدد 1 حالة مخالطة

9.الماية

عدد 11 حالة جديدة

10.الخمس

عدد 40 حالة جديدة

11.زليتن

عدد 14 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

12.الزهراء

عدد 19 حالة جديدة

13.جنزور

عدد 18 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

14.الزاوية الجنوب

عدد 1 حالة مخالطة

15.جادو

عدد 5 حالة جديدة

16.سرت

عدد 1 حالة جديدة

17.صبراته

عدد 3 حالة جديدة

عدد 7 حالة مخالطة

18.الزاوية المركز

عدد 14 حالة جديدة

عدد 10 حالة مخالطة

19.زواره

عدد 20 حالة جديدة

عدد 19 حالة مخالطة

20.رقدالين

عدد 2 حالة جديدة

21.العواته

عدد 2 حالة جديدة

22.سبها

عدد 3 حالة جديدة

23.الشاطئ

عدد 2 حالة جديدة

24.الغريفة

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

25.قصر الأخيار

عدد 4 حالة جديدة

26.الزاوية الغرب

عدد 31 حالة جديدة

27.قصر بن غشير

عدد 12 حالة جديدة

28.العجيلات

عدد 15 حالة جديدة

29.ترهونه

عدد 1 حالة جديدة

30.سوق الخميس امسيحل

عدد 2 حالة جديدة

31.صرمان

عدد 10 حالة جديدة

32.غريان

عدد 16 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

33.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

34.السبيعة

عدد 4 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

35.العامرية

عدد 11 حالة جديدة

36.الزنتان

عدد 1 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

37.الرجبان

عدد 2 حالة جديدة

38.كاباو

عدد 2 حالة جديدة

39.القريات

عدد 6 حالة جديدة

40.الجميل

عدد 2 حالة جديدة

41.بني وليد

عدد 7 حالة جديدة

42.طبرق

عدد 4 حالة جديدة

43.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

44.درج

عدد 4 حالة جديدة

45.المعمورة

عدد 19 حالة جديدة

46.يفرن

عدد 4 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 1298 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 1071 حالة في طرابلس

2.عدد 5 حالات في السائح

3.عدد 3 حالات في الزاوية الجنوب

4.عدد 7 حالات في الزنتان

5.عدد 15 حالة في زواره

6.عدد 74 حالة في مصراته

7.عدد 41 حالة في سبها

8.عدد 64 حالة في الزاوية الغرب

9.عدد 18 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 26 ) حالة الوفاة

1.عدد 8 حالات في طرابلس

2.عدد 2 حالة في السبيعة

3.عدد 1 حالة في الزاوية الجنوب

4.عدد 1 حالة في درج

5.عدد 1 حالة في الزنتان

6.عدد 3 حالات في مصراته

7.عدد 2 حالة في ظاهر الجبل

8.عدد 1 حالة في الكفرة

9.عدد 1 حالة في قصر الأخيار

10.عدد 1 حالة في سواني بن ادم

11.عدد 1 حالة في جنزور

12.عدد 1 حالة في الشاطئ

13.عدد 1 حالة في الزاوية الغرب

14.عدد 2 حالة في سرت

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 113688

2.الحالات النشطة : 19675

3.المتعافين : 92250

4.الوفيات : 1763

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