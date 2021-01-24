«السايح» يبحث مع سفارة بريطانيا الاستعدادات للانتخابات المقبلة

استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات بطرابلس عماد السايح، اليوم الأحد، نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية للسفارة البريطانية لدى ليبيا فلور ويلسن، لبحث استعدادات المفوضية للانتخابات المقبلة، والمقررة في 24 ديسمبر من العام 2021.

وتناول اللقاء الذي انعقد في مكتب السايح بحضور عضو مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب استعدادات المفوضية، ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.

وحسب بيان صادر عن المفوضية، اليوم، أشادت ويلسن بـ«الجهود التي تبذلها المفوضية والقائمين عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية».

وأضاف البيان أن الزيارة تأتي في إطار «دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ العمليات الانتخابية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات».