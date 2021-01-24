بالصور.. السراج يزور مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات

زار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس، اليوم الأحد.

وأوضح بيان للمفوضية اليوم، أن الزيارة تأتي للاطلاع على مستوى جاهزيتها للانتخابات القادمة.

وكان في استقبال السراج رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د.عماد السايح، اليوم الأحد.

السايح يلتقي دبلوماسية بريطانية لمناقشة استعدادات مفوضية الانتخابات لاقتراع ديسمبر 2021

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية للسفارة البريطانية لدى ليبيا فلور ويلسن، وبحث معها استعدادات المفوضية للانتخابات المقبلة، والمقررة في 24 ديسمبر من العام 2021.

وتناول اللقاء الذي انعقد في مكتب السايح استعدادات المفوضية، ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا