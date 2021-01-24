الوطني الأرصاد: الطقس مستقر على غالبية المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد أن يسود طقس مستقر على غالب المناطق اليوم الأحد، مع نشاط نسبي للرياح على بعض المناطق الساحلية.

وقال المركز في نشرته الجوية إنه لن يكون هناك تغير في حالة الطقس، خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة، موضحا أن مناطق رأس اجدير و سرت و سهل الجفارة و الجبل الغربي، سيكون به الطقس مشمش إلى قليل الغيوم، وتتكاثر السحب يوم الثلاثاء، و الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم خاصة على المناطق الساحلية، وتكون شمالية غربية نشطة السرعة يوم الثلاثاء، و درجات الحرارة القصوى ما بين (16- 21) مْ وتسجل انخفاضا تدريجيا من يوم الثلاثاء.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد و الواحات و مرادة سيكون الطقس به مشمش إلى قليل الغيوم، تتكاثر السحب يوم الثلاثاء مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر، و الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط اليوم على بعض المناطق، و درجات الحرارة القصوى ما بين (15- 21) مْ

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غـات و غدامس و الحمادة سيكون بها الطقس مشمس إلى ظهور بعض السحب و الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، و درجات الحرارة القصوى ما بين (20- 23)مْ، كما أن مناطق الكفرة و السرير و تازربو سيكون بها السماء صافية و الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، و درجات الحرارة القصوى: ما بين (19-21) م.

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