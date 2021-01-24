الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة القادمة من تركيا

قام أعضاء مكتب التحريات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة تقدر بحوالي 76270 قرص قادمة من تركيا.

وتم ضبط أحد أفراد التشكيل وبحوزته “300 قرص”، وبالتحقيق معه اعترف بأنه تحصل عليها من شخص أخر وتم ضبطه أيضاً وبحوزته “3630 قرص” من نفس النوع, وبالتحقيق معه اعترف بمصدر هذه الأقراص وتم ضبط المصدر وبحوزته كمية تقدر بحوالي 76270 قرص.

وأوضح المكتب، أنه مازالت التحقيقات جارية مع المتهمين لإحالتهم إلى النيابة.

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