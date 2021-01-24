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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة القادمة من تركيا

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قام أعضاء مكتب التحريات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة تقدر بحوالي 76270 قرص قادمة من تركيا.

وتم ضبط أحد أفراد التشكيل وبحوزته “300 قرص”، وبالتحقيق معه اعترف بأنه تحصل عليها من شخص أخر وتم ضبطه أيضاً وبحوزته “3630 قرص” من نفس النوع, وبالتحقيق معه اعترف بمصدر هذه الأقراص وتم ضبط المصدر وبحوزته كمية تقدر بحوالي 76270 قرص.

وأوضح المكتب، أنه مازالت التحقيقات جارية مع المتهمين لإحالتهم إلى النيابة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • هذه أحدي مغانم رهن ليبيا لتركيا وجعل عاصمتها محميه تركيه فمكن الاتراك من التخلص من أي سموم بارسالها الي احدي مستعمرات في الغرب الليبي الخمس ،طرابلس ،مصراته ،الزاويه يمكن هناك خطأ في الترجمه لما قال عمر المختار ربما هو قال سيآتي جيل من بعدي هو من سلالة من باعوا ليبيا للطليان وسيبيعوا ليبيا للاتراك ولكن الذي كان يترجم قد قال سيحاربكم لأن للمترجم القدره علي تغيير عبارة جيل يبيع ليبيا للاتراك الي جيل سيحاربكم

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