السراج يبحث مع السائح التحضيرات للانتخابات

زار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج اليوم الاحد مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، للاطلاع على التجهيزات والترتيبات والاستعدادات المتخذة من قبل المفوضية لإنجاح العملية الانتخابية التي اتفق على إجراءها في 24 ديسمبر 2021.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن السراج تباحث مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح وأعضاء المفوضية التحضيرات التي تقوم بها المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي الأمور الفنية والمالية اللازمة للانتخابات إضافة لمجالات التعاون بين المفوضية ومكاتب الأمم المتحدة وبرامجها المختصة والاتحاد الأوروبي، وما يمكن أن تقدمه هذه الجهات من دعم وخبرات لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية كما تطرق النقاش لتفاصيل عملية التنظيم والرقابة ولوائح تسجيل الناخبين في الداخل والخارج وكافة ما يتعلق بالعملية الانتخابية

وشملت زيارة رئيس المجلس الرئاسي جولة في المقر والمرافق التي يحتويها حيث اطلع على التجهيزات واستفسر عن النواقص، وأكد استعداد حكومة الوفاق لتسخير كافة الامكانيات، لتتمكن المفوضية من أداء عملها وانجاز هذا الاستحقاق الوطني بكفاءة ومهنية.

وكان المجلس الرئاسي خصص 50 مليون دينار للمفوضية لتمكينها من تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل، كما أن المفوضية كانت قد انتهت قبل اشتباكات طرابلس من عملية تسجيل الناخبين، حيث تجاوز عدد المسجلين في السجل الانتخابي آنذاك المليونين ونصف المليون ناخب وناخبة.