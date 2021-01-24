أردوغان يناقش مستجدات الأوضاع في ليبيا مع حكومته

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الأحد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحث سياسة بلاده في سوريا خلال اجتماع بالقصر الرئاسي “وحيد الدين” في مدينة إسطنبول حضره كل من وزيرا الخارجية و الدفاع.

وأوضحت الرئاسة في بيان أنه تم تقييم وضع السياسة الخارجية الحالي في العديد من الملفات بدءا من العلاقات الثنائية مع الدول المختلفة، وصولا إلى التطورات الدولية”.

وأشارت الرئاسة إلى أن الاجتماع تم لتقييم السياسة الخارجية وتناولالمستجدات الإقليمية، وعلى رأسها ملفات سوريا وشرق المتوسط، وليبيا، وإقليم قراه باخ وسبل تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي”.

وذكر بيان الرئاسة التركية بأن أنقرة “ستواصل بحزم اتخاذ خطوات لزيادة تأثيرها وحماية مصالحها وتعزيز سمعتها في السياسة الخارجية، كما هو الحال في جميع المجالات، عبر الدبلوماسية والحوار”.

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