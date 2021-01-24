السراج يطلع على الترتيبات التي اتخذتها المفوضية لإنجاح انتخابات ديسمبر المقبل

أخبار ليبيا 24

قام رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بزيارة لمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بطرابلس؛ وذلك للاطلاع على الترتيبات المتخذة لإنجاح العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وفي زيارة جرت، اليوم الأحد، ناقش السراج ورئيس المفوضية، عماد السايح، التحضيرات التي تقوم بها المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تاريخها المحدد.

وبحث السراج الأمور الفنية والمالية التي تحتاج للاستكمال، إضافة لمجالات التعاون بين المفوضية ومكاتب الأمم المتحدة وبرامجها المختصة والاتحاد الأوروبي، وما يمكن أن تقدمه هذه الجهات من دعم وخبرات لإجراء الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

كما تطرق النقاش لتفاصيل عملية التنظيم والرقابة ولوائح تسجيل الناخبين في الداخل والخارج وكافة ما يتعلق بالعملية الانتخابية.

وشملت زيارة رئيس المجلس الرئاسي جولة للمقر والمرافق التي يحتويها حيث اطلع على التجهيزات واستفسر عن النواقص، وأكد على استعداد حكومة الوفاق الوطني لتسخير كافة الامكانيات، لتتمكن المفوضية من أداء عملها وانجاز هذا الاستحقاق الوطني بكفاءة ومهنية.

الجدير بالذكر أن المجلس الرئاسي خصص إلى حد الآن 50 مليون دينار للمفوضية لتمكينها من تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية للسفارة البريطانية لدى ليبيا فلور ويلسن، وبحث معها استعدادات المفوضية للانتخابات المقبلة، والمقررة في 24 ديسمبر من العام 2021.

وتناول اللقاء الذي انعقد في مكتب السايح استعدادات المفوضية، ومستوى جاهزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.